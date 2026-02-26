Sanremo 2026, Raf e Pausini "coincidenza"? Spunta un vecchio video

Laura Pausini di giallo vestita. La co-conduttrice del Festival di Sanremo si è presentata sul paco con un abito color giallo, spiegando che era il colore preferito di Ornella Vanoni. Eppure non è passato inosservato un dettaglio: in un video del 1994 indossava un tailleur giallo e con lei c'era proprio Raf, lo stesso cantante che si è esibito nella serata di giovedì 26 febbraio e che la Pausini non ha potuto fare a meno di salutare calorosamente.
D'altronde i due hanno collaborato nel 1993 nel brano "Mi rubi l'anima", una ballata romantica inclusa nell'album di debutto della cantante. Il duetto, che racconta la sofferenza di un amore finito, è stato pubblicato come singolo in Francia. I due artisti mantengono tuttora un rapporto di amicizia e stima reciproca.
A distanza di undici anni dalla sua ultima comparsata in gara all'Ariston, anche Raf è tra i Big dell'edizione 2026 della kermesse musicale con la sua Ora e per sempre. Anche senza essere in gara, la Pausini si è esibita sulle note di "Heal the World". Un inno alla pace con il Piccolo Coro dell'Antoniano. "Vogliamo tutti un mondo senza guerre, e lo vogliamo per loro", ha detto Pausini indicando i bambini che l'hanno accompagnata. Una esibizione "per gridare al mondo basta con le guerre, tutte".
Raf e Laura Pausini insieme nel 1994.— . (@lavocedellapau) February 26, 2026
Coincidenza Laura era vestita di giallo.
#Sanremo2026 pic.twitter.com/UVUIljfbJa