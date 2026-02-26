Sanremo 2026, Raf e Pausini "coincidenza"? Spunta un vecchio video

Laura Pausini di giallo vestita. La co-conduttrice del Festival di Sanremo si è presentata sul paco con un abito color giallo, spiegando che era il colore preferito di Ornella Vanoni. Eppure non è passato inosservato un dettaglio: in un video del 1994 indossava un tailleur giallo e con lei c'era proprio Raf, lo stesso cantante che si è esibito nella serata di giovedì 26 febbraio e che la Pausini non ha potuto fare a meno di salutare calorosamente.

D'altronde i due hanno collaborato nel 1993 nel brano "Mi rubi l'anima", una ballata romantica inclusa nell'album di debutto della cantante. Il duetto, che racconta la sofferenza di un amore finito, è stato pubblicato come singolo in Francia. I due artisti mantengono tuttora un rapporto di amicizia e stima reciproca.