Sanremo 2026, "che belva sei?": la Fagnani spiazza Fulminacci

venerdì 27 febbraio 2026
“Che belva sei?”: Francesca Fagnani, conduttrice di Belve su Rai 2, ha cantato Parole parole di Mina insieme a Fulminacci durante la serata cover di Sanremo sul palco dell'Ariston. La giornalista si è limitata alle parti recitate e non cantate del famoso brano. E a un certo punto della canzone invece di dire “Che cosa sei?", come previsto dal brano originale, ha spiazzato tutti con un “Che belva sei?”, che riprende la domanda cult del suo programma, quella che lei pone all'inizio delle interviste a tutti i suoi ospiti. 

Nella cover portata sul palco della kermesse, il brano di Mina e Alberto Lupo viene praticamente rovesciato al contrario: Fulminacci è la tigre di Cremona, mentre la giornalista di Belve fa la parte dell’attore italiano. In un'altra occasione, poi, la Fagnani ha cambiato il testo della canzone del '72, dicendo: "Fulminacci a volte non ti capisco". Il duetto è piaciuto a tutti. Forte la chimica tra i due, che si sono anche presi per mano sul palco e alla fine si sono inchinati e si sono scambiati un affettuoso abbraccio. Fulminacci, insomma, sembra averci visto lungo. 

Lo provano i commenti sui social. "Per me #Fulminacci e #francescafagnani hanno vinto... bellissima cover con piccole intrusioni", ha scritto un utente. 

ti potrebbero interessare

