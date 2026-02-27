Sanremo 2026, "dov'è Bianca?": colpo di scena, chi spunta tra i ballerini di Raf

"Dov'è Bianca?": Carlo Conti ha spiazzato Raf al termine della sua esibizione sulle note del brano The riddle insieme ai The Kolors durante la serata cover di Sanremo. Dopo aver portato i fiori ai cantanti, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha chiesto dove fosse "Bianca", lasciando tutti col dubbio e la curiosità di capire di chi si trattasse. Dopo averla chiamata più volte, ecco che dal corpo di ballo di Raf si fa avanti una ragazza dalla folta chioma riccia. "È la figlia di Raf", svela allora Conti cogliendo di sorpresa tutti. A quel punto la giovane saluta affettuosamente il padre con un bacio sulla guancia. Emozionato il papà.

Tanti i commenti comparsi sul web: "Raf pare così giovane e sembra impossibile che possa avere una figlia così grande a volte mi dimentico che ha 66 anni", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece è rimasto di stucco: "In realtà lo so chi è la moglie di Raf. Ma non avevo mai visto la figlia". E ancora: "Io ancora ferma alla bellezza della figlia di Raf oltre alla cover #Sanremo2026".