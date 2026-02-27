Sanremo 2026, Gassman: "Regole non uguali per tutti", stoccata a festival e Morandi

"Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai 1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante… vabbè dai, sti ca***, regole NON uguali per tutti. Ci vediamo dal 9 marzo": Alessandro Gassman lo ha scritto in un duro post su Instagram (poi cancellato, lasciandone solo uno screen nelle storie) riferendosi al figlio in gara a Sanremo, Leo, e lanciando una stoccata alla performance a sorpresa di Gianni Morandi con il figlio Tredici Pietro, che pure è in gara.

Qualche ora fa, l'attore aveva invece fatto notare l'orario di esibizione del figlio. Sempre su Instagram, in un altro post, aveva scritto: "Anche questa sera a Sanremo seguirò il mio cantante preferito nella serata dei duetti. Come potrei non farlo? L’ho seguito la prima sera quando ha cantato per terzultimo e lo seguirò anche stasera che canterà per ultimo. Fagli vedere chi sei e a testa alta. Tvb".