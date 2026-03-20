Morto Chuck Norris, aveva 86 anni. "Non invecchio": pochi giorni fa, l'ultimo video

É morto Chuck Norris. L'attore di "Walker Texas Ranger" aveva 86 anni. Lo ha reso noto la famiglia: "È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace".

Lo scorso 10 marzo aveva compiuto gli anni e per l'occasione aveva pubblicando sui social media un video in cui si allena con un istruttore. “Io non invecchio. Io salgo di livello. – aveva scritto -. Oggi compio 86 anni! Non c’è niente di meglio di un po’ di sano divertimento in una giornata di sole per sentirsi giovani. Sono grato per un altro anno, per la buona salute e per la possibilità di continuare a fare ciò che amo. Grazie a tutti per essere i migliori fan del mondo. Il vostro supporto nel corso degli anni ha significato per me più di quanto possiate immaginare. Non c'è niente di meglio di un po' di azione in una giornata di sole per sentirsi giovani".

Oltre a recitare, Norris era cintura nera di Tang Soo Do, Taekwondo, Karate, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano e aveva creato una disciplina marziale basata su altre forme di combattimento che ha preso il nome di Chun Kuk Do. Nel 1988 aveva pubblicato la sua autobiografia 'The Secret of Inner Strength' (Il segreto della forza interiore), divento in poco tempo un best seller. Era anche divenuto molto popolare sul web grazie ai meme che replicavano notizie inventate su sue inverosimili imprese denominato Chuck Norris facts.

Nel luglio 2017 Norris aveva subito due infarti durante il campionato mondiale di arti marziali unificate. L'attore è stato allora trasportato in un ospedale di Las Vegas, dove risiede, prima di essere seguito a Reno, la terza città più grande del Nevada. Questi problemi di salute non gli hanno impedito di tornare al cinema con un ruolo principale nel film d'azione "Agent Recon" del regista Derek Ting, nel 2024, e con l'interpretazione di sé stesso nella commedia "Zombie Plane" di Lav Bodnaruk e Michael Mier nello stesso anno. Numerosi i film d'azione che lo hanno reso noto al grande pubblico, come 'Rombo di tuono', 'Delta Force', 'Una magnum per McQuade' e 'Il codice del silenzio'.