Che Tempo Che Fa, Richard Gere si schiera: "Scomparsa dopo l'elezione di Trump"

Inizio schierato quello di Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è tornato domenica 5 ottobre esordendo con Richard Gere come primo ospite. L'attore, già noto per le sue posizioni politiche e ricordato per essere salito a bordo della ong Open Arms, non si è smentito. Gere è intervenuto in occasione dell’uscita del documentario 'Dalai Lama – La saggezza della felicità', da lui prodotto.

E non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciata a Donald Trump. "Quando abbiamo iniziato a lavorare al film abbiamo pensato 'guarda in che stato sta il mondo, con una violenza straordinaria, gente che non si parla più, senza avere un senso di gentilezza' - ha spiegato al conduttore -. Ho pensato che questo film potesse arrivare molto al di là di festeggiare il 90esimo compleanno di sua Santità. Potrebbe anche essere una medicina di questo tempo attuale".