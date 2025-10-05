Che Tempo Che Fa, Richard Gere si schiera: "Scomparsa dopo l'elezione di Trump"

Inizio schierato quello di Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è tornato domenica 5 ottobre esordendo con Richard Gere come primo ospite. L'attore, già noto per le sue posizioni politiche e ricordato per essere salito a bordo della ong Open Arms, non si è smentito. Gere è intervenuto in occasione dell’uscita del documentario 'Dalai Lama – La saggezza della felicità', da lui prodotto.
E non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciata a Donald Trump. "Quando abbiamo iniziato a lavorare al film abbiamo pensato 'guarda in che stato sta il mondo, con una violenza straordinaria, gente che non si parla più, senza avere un senso di gentilezza' - ha spiegato al conduttore -. Ho pensato che questo film potesse arrivare molto al di là di festeggiare il 90esimo compleanno di sua Santità. Potrebbe anche essere una medicina di questo tempo attuale".
Luciana Littizzetto getta la maschera: "Con Fazio presidio di resistenza"Luciana Littizzetto, in un’intervista a Repubblica con Silvia Fumarola, ha espresso il suo sostegno agli attivisti...
E ancora, prendendo di mira il capo della Casa Bianca: "È un momento buio per noi, dobbiamo trovare la luce per noi. Questa sensazione di gentilezza e accoglienza...sapevamo che dopo l'elezione di Trump sarebbe scomparsa, ma nei giorni seguenti la sua elezione ha fatto dei tagli su denaro che andava in istruzione, medicina, in Africa...l'ha fatto dalla sera alla mattina. La democrazia e la gentilezza di base vanno via via scemando".
"E' un momento buio per noi, dobbiamo trovare la luce per noi. Questa sensazione di gentilezza e accoglienza...sapevamo che dopo l'elezione di Trump sarebbe scomparsa, ma nei giorni seguenti la sua elezione ha fatto dei tagli su denaro che andava in istruzione, medicina, in… pic.twitter.com/RPyhbqt3e6— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 5, 2025