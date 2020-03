La cultura in tv come risposta al coronavirus

26 marzo 2020 a

Qualcuno ha scritto che in questi giorni, obiettivamente difficili, in televisione dovrebbero esserci programmi culturali, che, comunque, arricchiscono e fanno riflettere. Ai distratti, segnalo che esiste Rai Cultura, Rai Scuola e altri canali dedicati proprio a temi di arricchimento culturale. Dispiace che il coronavirus, tra i troppi, abbia portato via anche Lucia Bosè, ottantanovenne, vedova del grande torero Dominguin e madre di Miguel, che abbiamo conosciuto in Italia come cantante. Lucia Bosè, da anni con i capelli dal colore blu, ma con il volto del cinema italiano in bianco e nero. Lucia Bosè di Antonioni, di Lattuada e dei grandi maestri del cinema italiano. Lucia Bosè delle cronache d’amore con Walter Chiari.