Babbo Natale, le renne e il Covid

10 dicembre 2020 a

a

a

Il Ministero degli Esteri della Finlandia in una nota ufficiale ha affermato che Babbo Natale ha confermato il buon esito delle consegne per le Feste. Ma i solerti finlandesi hanno precisato che le restrizioni di viaggio legate al Covid non si applicano alle renne se stanno trainando la slitta piena di regali. In buona sostanza, il Covid può venire, a patto che, in quel momento Babbo Natale con le renne stiano trasportando regali. Un Babbo Natale italiano avrebbe avuto da ridire per il rischio di essere contagiato da persone in transito o da qualche disattento casellante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.