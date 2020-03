Striscia la Notizia, Gerry Scotti sta male? Impensabile Manzini: "Il testicolo...", cala il gelo

04 marzo 2020 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. La puntata è la prima che ha visto alla conduzione, insieme a Gerry Scotti, Francesca Manzini, all'esordio nella creatura di Antonio Ricci. La puntata è quella di lunedì 2 febbraio. È appena stato lanciato Striscia lo striscione. E in studio, tra i conduttori, si scatena il delirio. "Pitta lo pittone", "ciccia lo ciccione...ah, non ci capiamo". Dunque grasse risate, fino a che Scotti non si tocca la pancia, colpito da una fitta. Altre risate. Solo che poi Scotti mostra di sentire ancor più dolore. E la Manzini a quel punto chiede: "Ma dove, al testicolo?". "Ma che testicolo...!", taglia corto Scotti.

Striscia, il fuorionda della Manzini: ecco il video