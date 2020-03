Vieni da Me, telefonata agghiacciante: "È di Fabrizio Frizzi", gelo da Caterina Balivo

06 marzo 2020 a

Una telefonata agghiacciante, quella ricevuta da Caterina Balivo nel corso di Vieni da Me, su Rai 1. Nel corso della prima puntata andata in onda senza pubblico causa coronavirus, la conduttrice, come sempre, ha lanciato il gioco telefonico sulla "cosa" misteriosa. Il pubblico - questo il meccanismo - deve riuscire a prendere la linea e indovinare a chi ha appartiene. Peccato che il concorrente, un signore, abbia ipotizzato che l'oggetto in questione appartenesse a Fabrizio Frizzi. E quando ha fatto il suo nome, ovviamente, in studio è calato il gelo. La Balivo, un poco scossa, cercando di mantenere la calma ha replicato: "Fabrizio Frizzi non c'è più, forse intendeva la casa di Carlotta Frizzi". A quel punto, la Balivo ha chiuso velocemente la telefonata. E Vieni da me continua...