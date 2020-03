Grande Fratello Vip, Valeria Marini punge ancora Antonella Elia: "Raccomandata"

Francesco Fredella 06 marzo 2020 a

a

a

Non si arrestano le polemiche al Grande Fratello Vip. E vanno di scena, ancora una volta, i litigi tra Valeria Marini e Antonella Elia. Una vera e propria bufera che non si placa. In mattinata Valeriona è tornata a “pizzicare” la Elia dandole della “raccomandata”. Antonella ha risposto a tono. Poi si è allontanata isolandosi, ancora una volta.

"Morto in un incidente". Leo Gassman, confessione drammatica: Caterina Balivo in lacrime

Sicuramente, Antonella è molto provata da tutta questa faccenda. Non sa come uscirne. Il Gf vip starebbe pensando al piano B sbrogliare la matassa. Far uscire entrambe o ripristinare il Tugurio o la Suite? Magari inserendo una delle due. Una tremenda voce giunge alle nostre orecchie: il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Mercoledì si saprà tutto.