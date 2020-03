Storie Italiane, Eleonora Daniele in prima linea e incinta: orgoglio della Rai e dell'Italia

10 marzo 2020 a

Anche ieri ha superato il 17% di share. Ancora una volta Eleonora Daniele, cintura nera di ascolti con il suo Storie italiane, ha raccontato l’emergenza coronavirus in prima linea. Davanti alla telecamere del suo studio di Saxa Rubra, vuoto ormai. Senza pubblico (come impone la direttiva del Governo). Ma Eleonora, giornalista di lungo corso, in dolce attesa, resta in diretta. Ovviamente in prima linea per raccontare un Paese che soffre. Che è in ginocchio, n piena emergenza Coronavirus.

Convocata al Quirinale da Sergio Mattarella: la vetta più alta raggiunta da Eleonora Daniele

Sui social, dove la Daniele è sempre composta ed attenta, pubblica un video per chiede al pubblico di mantenere la calma: “Insieme ce la possiamo fare. Seguiamo le regole, non facciamoci prendere dal panico. Non è un momento facile. Io ho la famiglia lontana che si trova a Padova, penso a loro che non posso vedere per un po’, soprattutto penso alla mia mamma (alla quale abbiamo fatto al super raccomandazione di stare a casa senza mettere a rischio la propria salute). E’ un momento complesso, ma è nostra responsabilità comprendere fino in fondo quale sia l’importanza del nostro senso civico. I medici dicono che non ci sia trasmissione verticale da mamma a bambino. E quesito è molto rassicurante per me e tutte le donne che sono incinta”.