Coronavirus, Rai 1 rivoluziona il palinsesto della mattina: salta la Prova del cuoco, informazione non stop

Niente Prova del cuoco. Elisa Isoardi e Claudio Lippi spengono i fornelli. Al loro posto, vista l’emergenza coronavirus, arriva Eleonora Daniele che prolunga di un’ora e mezza circa il suo Storie italiane (andando in onda complessivamente per tre ore e mezza).

Il daytime della Rete, dunque, sarà tutto dedicato alle ultimissime notizie sul coronavirus - rigorosamente in diretta - con esperti in studio e tanti collegamenti a partire dal 13 marzo. Un’idea che il direttore Stefano Coletta (grande professionista della televisione) ha voluto fortemente mettendo in campo per l’informazione di Rai 1 i migliori professionisti della Rete nel segno del servizio pubblico.

Quindi un solo imperativo: informazione non stop. Così il daytime di Rai 1 mostra i muscoli, da Uno mattina a Storie italiane. Passando per il Tg1 (che avrà la linea a staffetta subito dopo). Poi gli speciali della Rete, che in questi giorni non sono mai mancati.