Bianca Guaccero, niente Detto Fatto ma il coronavirus non c'entra: la verità sulle sue condizioni di salute

Non ci sarebbe nessun contagio da Covid-19. Bianca Guaccero, conduttrice di Detto fatto su Rai 2, mette subito le cose in chiaro sui social dopo le voci che si diffondono non appena una truccatrice Rai di Milano risulta positiva al coronavirus. Lo stop improvviso della Guaccero lascia tutti senza fiato. Niente diretta pomeridiana. E le indiscrezioni si diffondono a macchia d’olio, vista l’emergenza sanitaria in corso in Italia. Lei, però, puntualizza dicendo che in questi giorni circolano anche comuni virus intestinali.

“Ho avuto la gastroenterite. Non il coronavirus altrimenti lo avrei dichiarato. Per la tutela di tutti non ero a Detto fatto e a Una storia da cantare. Venerdì ho iniziato a stare male con la pancia. Vi risparmio i dettagli. Oggi è mercoledì, sono molto debole e mi sto riprendendo”, racconta su Instagram. Insomma la Guaccero dichiara guerra alle fake news sul suo conto. Intanto, in questi giorni a casa, nel totale riposo, annuncia la nascita di Casa Guaccero: un mini format per i suoi follower. Che sta già piacendo a tutti.