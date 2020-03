Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Antonella Elia: nuovo scontro sull'età, neanche il coronavirus porta la tregua

12 marzo 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip neanche l’emergenza coronavirus che sta interessando l’Italia riesce a frenare le provocazioni e i litigi tra Antonella Elia e Valeria Marini. Quest’ultima ci mette tanto del suo per far perdere le staffe alla Elia, che di certo non è una che si fa pregare quando c’è da alzare i toni. L’ultimo scontro nasce da una vera e propria stupidaggine, che conferma come il livello della provocazione sia sempre alto nella casa. “Quanti anni hai? 56? Ne dimostri di più, pensavo ne avessi 58”, così la Marini stuzzica l’Elia, che subito replica: “Come sei carina, questo è il modo migliore per instaurare un rapporto. Tu dici che ti danno 38 anni? Al massimo i ciechi”. Antonella ride e prende la provocazione con ironia, poi però si lascia un po’ andare: “Brutta strega”. Andrea Denver la porta via prima che si inneschi una discussione e Fabio Testi ricorda che sono lì per provare a dare “un buon messaggio alla gente”.