Uomini e donne, Maria De Filippi ko: programma sospeso per coronavirus. E in onda...

Uomini e donne sarà sospeso per il rischio di coronavirus. Cavalieri, dame e tronisti del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 resteranno anche loro a casa come tutti, per evitare che si espanda il contagio. Le registrazioni sono quindi state stoppate e rinviate a data da destinarsi, riporta il sito di Davide Maggio.

Dal 23 marzo, salutate Gemma Galgani. La De Filippi costretta a sacrificarla: mai accaduto prima a Uomini e donne

La prossima settimana, dal 16 al 20 marzo, la messa in onda della trasmissione sarà garantita per via delle puntate già registrate. Dal lunedì successivo, il 23 marzo, Canale 5 dovrà sopperire alla mancanza di Uomini e donne, molto probabilmente mandando in onda dei film.