Domenica Ventura, stop al programma per coronavirus: in tv non resta più nulla

14 marzo 2020 a

Un altro programma del pomeriggio televisivo italiano viene sospeso a causa dell'emergenza coronavirus. La Settimana Ventura non andrà in onda domani, domenica 15 marzo. Secondo Blogo il programma di Rai2 condotto da Simona Ventura è stato sospeso in conseguenza alle misure adottate dal governo per l'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

La scorsa settimana la Ventura aveva guidato la trasmissione in diretta in collegamento da Milano, con lo studio invece in onda regolarmente da Roma. Il ritorno del programma di SuperSimo è, ovviamente, legato agli sviluppi della pandemia. Anche il programma di Maria De Filippi Uomini e donne è stato sospeso a causa del coronaviruas