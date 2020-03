Grande Fratello Vip, Sossio Aruta e la paura del coronavirus: la lettera di Ursula Bennardo alla figlia

Francesco Fredella 14 marzo 2020 a

Doccia gelata per Sossio Aruta, ex calciatore, definito da tutti “Il re Leone” del Grande Fratello Vip. Da poco è diventato papà. La sua compagna Ursula Bennardo manda una lettera al settimanale Di Più in cui racconta l’improvvisa malattia della piccola Bianca (nata in autunno). Che per fortuna adesso sta bene, come testimoniano alcune Instagram stories della Bennardo insieme a sua figlia.

Ma nella prossima puntata la produzione del GF Vip potrebbe leggere quella lettera a Sossio per raccontare quanto è accaduto nei giorni scorsi. Colpo di scena dietro l’angolo. “Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquilizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa”, scrive Ursula nella lettera. E poi con un tocco di penna strappalacrime aggiunge: “Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza”.

La famiglia Aruta, in Puglia in queste ore, sente la mancanza di Sossio. “Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire - continua Ursula. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie”.