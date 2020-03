C'è posta per te, Romina Power sfotte Al Bano Carrisi: "Ti si vede la panza". Lui la zittisce così: scintille

15 marzo 2020 a

a

a

L’ultima puntata di C’è posta per te si chiude con Al Bano Carrisi e Romina Power, ormai ospiti fissi nei programmi di Maria De Filippi. L’iconico duo si presenta in studio in qualità di “sorpresa” di un figlio per una madre che ha perso improvvisamente l’altro figlio. Una storia toccante, alleggerita dal siparietto tra Al Bano e Romina, che non perdono occasione per punzecchiarsi. Il leone di Cellino San Marco regala alla donna il suo foulard e la Power esclama: “Ma così ti si vede la panza”. “La vedete?”, replica Al Bano rivolto al pubblico: “No? Ecco, fatti i fatti tuoi”. “E allora magna un altro po’”, aggiunge Romina, che poi risponde al partner quando questo dichiara che all’inizio della carriera era timido: “Sì, come no… tu timido?”. “Ma ce l’hai con me? Dimmelo che facciamo prima”, ribatte scherzosamente l’ex marito.