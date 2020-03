Uomini e Donne, il trono Over fermato da Mediaset: caos registrazioni, il pubblico protesta

16 marzo 2020 a

a

a

Monta la polemica contro Mediaset per gli ultimi aggiornamenti che riguardano Uomini e Donne. La parte finale del Trono Over era programmata per lunedì 16 marzo, ma all’ultimo minuto la programmazione è cambiata: la puntata potrebbe essere mandata in onda martedì, ma regna l’incertezza. D’altronde Mediaset ha già imposto lo stop a Paolo Bonolis, che pure aveva già pronte alcune puntate di Avanti un altro registrate prima del decreto di governo. Nella mattinata di lunedì si è fermata anche Federica Panicucci con Mattino 5: per ora resiste il Grande Fratello Vip, che andrà in onda mercoledì 18 marzo, mentre Uomini e Donne è in dubbio. In teoria la sospensione dovrebbe partire soltanto dal prossimo 23 marzo, perché il programma ha ancora diverse registrazioni del Trono Classico.