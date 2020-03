Amici, senza precedenti: nel mirino Maria De Filippi. Indiscreto: la reazione alle accuse

15 marzo 2020 a

a

a

Continua a far parlare l'ultima puntata di Amici su Canale 5, quella in cui Maria De Filippi ha perso le staffe: parole di fuoco contro Alessandra Celentano ("Se non ti volessi bene ti caccerei a calci nel sedere"), dunque la cacciata di Valentin, bollato come "poco professionale". Talent infuocato, insomma. E come nota Renato Franco sul Corriere della Sera, "forse complice la cattività (per coronavirus, ndr) il clima è tutt'altro che amichevole, succede di tutto". Va detto che, per una volta, l'atteggiamento della De Filippi è finito nel mirino del suo stesso e affezionatissimo pubblico: sui social, scatenati, in molti parlavano di "parzialità e doppiopesismo" nella gestione dell'ultima puntata di Amici. Ma, chiosa Franco sul Corsera, "Maria però fa come il Cavaliere nero di Proietti: nun je devi rompe er ca...". Nulla da aggiungere.