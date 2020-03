Amici, dopo la furia cala la mannaia? Voci su Maria De Filippi, chi vuole far fuori dal programma

17 marzo 2020 a

La polemica continua ad infuriare ad Amici, il programma di Maria De Filippi che ancora non si è fermato per coronavirus e che tornerà in onda su Canale 5. Nella prossima puntata, si sussurra, potrebbe intervenire direttamente la De Filippi, per chiarire quanto accaduto con Javier e Valentin (entrambi i ballerini, infatti, hanno fatto sbroccare la padrona di casa). Inoltre, secondo le indiscrezioni che filtrano da Mediaset, la De Filippi potrebbe anche far intervenire nuovi esperti di danza che negli ultimi giorni hanno detto la loro. Tra questi potrebbe esserci Raffaele Paganini, che ha detto la sua sul Fatto Quotidiano, affermando che "Javier è il vero talento". Possibile inoltre che la De Filippi affianchi una giura più tecnica a quella attuale, composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, accusati da più parti di non saper esprimere un giudizio pertinente sulle esibizioni dei ballerini.

