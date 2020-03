Serale Amici, Javier a Rudy: “Pagliaccio”, rabbia e lacrime nella scuola

17 marzo 2020 a

a

a

Ad Amici, durante i giorni del coronavirus, la tensione è alle stelle e dopo il serale di venerdì e l’abbandono di Valentin, la situazione non accenna a migliorare, scrive il sito Gossip e tv. Rudy Zerbi ha chiesto un confronto con gli allievi rimasti. Zerbi ha mostrato un video in cui si sente uno dei partecipanti (Javier) apostrofarlo in maniera non molto elegante :“Rudy Zerbi è un pagliaccio!”. Zerbi ha ribadito che i ragazzi che partecipano al programma sono dei privilegiati e che l’atteggiamento di continua sfiducia nei confronti dei giurati è negativo. Una tra le più provate dal confronto è stata Gaia. La cantante è uscita in lacrime dall’incontro e si è rifugiata nella sua stanza.