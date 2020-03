Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti in castigatoio: intervento speciale in casa prima della diretta

18 marzo 2020 a

Agli attenti osservatori della diretta del Grande Fratello Vip non è sfuggito il fatto che tutti i concorrenti siano stati spostati in tugurio. O meglio nel castigatoio, il posto utilizzato per consentire a Barbara Alberti di dormire da sola. Gli spettatori si sono chiesti come mai gli inquilini siano stati mandati lì, dato che solitamente vengono chiusi nelle camere da letto quando la produzione deve fare degli interventi in casa. Evidentemente stavolta serviva più tempo, troppo per tenere tutti dentro una sola stanza, mentre nel castigatoio c’è un cortile dove prendere aria. Le ipotesi più accreditate sul web ritengono che il GF sia intervenuto per sanificare la casa prima della puntata di stasera, mercoledì 18 marzo.