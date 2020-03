Grande Fratello Vip, Fabio Testi prova a baciare Paola Di Benedetto: Signorini manda il replay imbarazzante

Francesco Fredella 19 marzo 2020 a

“La mia insicurezza c’è. Esiste. E Fabio mi ha aiutato con delle frasi in veneto a superare ogni momento”: Paola Di Benedetto fa un endorsement a Fabio Testi. Che tenta di strapparle un bacio in diretta al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini manda anche il replay: una scena gustosa. Imperdibile. Testi è diventato il leader della casa, il padre saggio di tutti i concorrenti in corsa. Testi è un diesel: si riscalda e diventa il punto di riferimento per tutti. Solo qualche giorno fa si è riunito in preghiera con i vipponi per un “Padre nostro” recitato dopo la notizia terribile del Coronavirus. Tutti lo hanno seguito come esempio. È uno dei vincitori morali di questa edizione, pur essendo uscito sconfitto dal televoto con Adriana Volpe e Antonella Elia.