La Vita in Diretta, non parte la sigla: Lorella Cuccarini e Alberto Matano sorpresi così, strepitoso su Rai 1

Una piccola gaffe a La Vita in Diretta. Il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ora in sostituzione alle 14 a Vieni da me di Caterina Balivo, ha aperto con una svista: niente sigla. I due conduttori, apparsi al centro dello studio di Rai Uno, sono stati presi alla sprovvista. “Eravamo qui ad aspettare che partisse la sigla, ma non partiva”, ha asserito la Cuccarini mentre Matano le faceva eco: “Ci hanno fatto uno scherzo”.

Ma la giornata è ancora lunga. Poco dopo i due hanno lanciato tre collegamenti, avvenuti come sempre tramite tablet, ospitando Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Anche qui una piccola sventura, il collegamento con il primo artista ha avuto qualche problema e la linea è caduta. Una giornata no, insomma, che può capitare anche in tv, a maggior ragione se in diretta.