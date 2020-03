Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro infuriato con Antonella Elia: "Non ho salutato Clizia per colpa sua"

19 marzo 2020 a

Al Grande Fratello Vip è stata una notte di discussione tra Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Argomento: i comportamenti di Antonella Elia durante l’ultima puntata. L’ex di Non è la Rai è il personaggio più discusso del reality: Patrick è arrabbiato perché è stato accusato di essere un ipocrita solo per averla nominata, mentre Paolo è amareggiato per l’intromissione di Antonella che non gli ha consentito di salutare i genitori e Clizia Incorvaia. “Mi ha dato fastidio che lei mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a mio padre e non ho mandato il bacio a Clizia”, sono state le parole di Ciavarro, che ha poi rincarato la dose: “Mi ha rimproverato per l’abbraccio, io mi sono sentito di farlo perché l’ho vista in lacrime, adesso non l’abbraccio mai più. Figurati”.