Paolo Bonolis contro Fiorello: coronavirus, la decisione di Rai e Mediaset che scatena le proteste

20 marzo 2020 a

a

a

“Perché mettere Fiorello e Paolo Bonolis al sabato entrambi?”. Se lo chiede Lucio Presta, il manager delle star televisive che non comprende l’ultima scelta di Rai e Mediaset. Perché mandare in onda contemporaneamente due personaggi amatissimi dai telespettatori? Soprattutto in un momento di moria di programmi di intrattenimento, visto che l’emergenza coronavirus si è impossessata della stragrande maggioranza dei palinsesti. “Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono”, rincara la dose Presta. Effettivamente è difficile dargli torto, ma ormai il dado è tratto: sabato 21 marzo la Rai manderà in prima serata un “best of” di VivaRaiplay e Mediaset risponderà con Ciao Darwin.