Domenica In, Mara Venier torna in onda con sofferenza: "Non so quanto durerà, è un tentativo. Sono fragile"

Dopo lo stop della scorsa settimana, Domenica In torna in onda su Rai 1. Mara Venier sta attraversando un periodo difficile a causa dell’emergenza coronavirus, eppure avverte il senso di responsabilità di garantire un po’ di intrattenimento anche in un momento buio. “Torno in tv, penso sia giusto. Non sarà facile ma ci provo, anche se non voglio nascondere che in questo momento mi sento molto fragile”, ha ammesso la conduttrice veneziana. “L’azienda mi ha fatto scegliere, mi ha detto ‘Mara, decidi tu’. Ci ho pensato - ha rivelato la Venier - e alla fine ho deciso di riprendere anche se ho paura. Sono giorni che non esco di casa e non dormo, le notizie sono terribili e non si riesce a vedere la luce i morti sono così tanti. Non posso garantire che il programma durerà tre ore e mezzo come sempre - ha precisato la conduttrice di Domenica In - è un tentativo. Io ci metto tutta la volontà di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene”.