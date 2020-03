Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in diretta: da Rai 2 a Instagram, il format anti-coronavirus

21 marzo 2020 a

Detto Fatto è stato sospeso dai palinsesti di Rai 2 a causa dell’emergenza coronavirus, ma Bianca Guaccero è già pronta a ritornare in diretta. Non lo farà però tramite il mezzo televisivo: le nuove puntate del programma potranno essere seguite su smartphone, tablet e tutti gli accessori che permettono di connettersi al profilo Instagram di Detto Fatto. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Guaccero, che ha svelato di essere pronta a tornare: condurrà Pronto Detto Fatto, una versione alternativa in cui Bianca farà delle interviste a telefono con alcuni personaggi famosi. Ma è previsto anche uno spazio per gli spettatori, che potranno giocare a divertenti quiz. Insomma, la Guaccero è pronta a rimettersi in moto per intrattenere i pomeriggi degli italiani costretti all’isolamento.