Coronavirus, Cristiano Malgioglio esulta per l'aiuto di Cuba: "Cuore straordinario, grazie a tutti i medici"

Francesco Fredella 22 marzo 2020

Anche Cristiano Malgioglio ringrazia i medici. E non solo. Con un post abbraccia tutti quelli impegnati in corsia per combattere un nemico silenzioso e pericoloso: il Coronavirus. Ma la notizia dell’arrivo di medici da Cuba lo fa gioire ancora di più perché si rende conto di quanto calore umano ci sia nel mondo per aiutare l’Italia.

“Grazie ai medici di Cuba per venirci ad aiutare in un momento cosi doloroso. So quanto siete straordinari e quanto il vostro cuore sa esserlo. Eroi medici e infermieri che stanno facendo il loro lavoro. State a casa”, conclude Malgy. Che in queste ore sta vivendo come tutta l’Italia la quarantena a casa nella speranza di uscire da questo incubo al più presto.

Solo poche ore fa, Malgioglio ha lanciato un abbraccio virtuale a Piero Chiambretti per la perdita di sua madre. “Ho il cuore rotto per te amico mio meraviglioso. Che brutto dolore e' provare la scomparsa della tua meravigliosa madre. Cerca di uscire anche tu da questo incubo. Ti prego cerca di trovare tutta la forza del mondo.