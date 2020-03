Che tempo che fa, Luciana Littizzetto sul coronavirus: "Anziani, non date la soddisfazione all'Inps di non pagare la pensione"

23 marzo 2020 a

A Che tempo che fa non può certo mancare Luciana Littizzetto, che ovviamente a modo suo parla dell’emergenza coronavirus che ha travolto l’Italia. “Forse non avete ancora capito - esordisce in collegamento con Fabio Fazio - siete in quarantena, non in ferie. Significa che bisogna essere isolati. Altrimenti lo avrebbero chiamato ricevimento”. La Littizzetto si rivolge soprattutto a quegli anziani che, pur essendo particolarmente esposti al rischio mortale del Covid-19, ancora non hanno capito che devono blindarsi in casa e uscire solo se strettamente necessario. “Non date all’Inps la soddisfazione di pagare una pensione in meno”, è la battuta che offre una valida motivazione agli anziani per sopravvivere al coronavirus.