Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sfrattato ancora: Mediaset, ecco chi c'è dietro

Clamoroso al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 alle prese con il coronavirus e per il quale, dopo un lungo tira e molla e molte voci, sarebbe stata individuata una data conclusiva: il prossimo 8 aprile. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, il programma condotto da Alfonso Signorini dovrà nuovamente cambiare studio, dopo essere stato spostato da Roma a Milano a causa dell'emergenza Covid-19. Mediaset, ora, punta sul piano C: il Gf Vip passerà nello studio di Quarto Grado già da mercoledì sera (domani, 25 marzo). Una rivoluzione legata all'effetto domino generato dai continui cambi di palinsesto degli ultimi giorni. In questo caso, dietro allo sfratto di Signorini, c'è Mario Giordano: fino a un mese fa di base a Roma con Fuori dal Coro, ora fatto slittare da martedì a mercoledì e a Milano. Insomma, una convivenza forzata che ha spinto il Grande Fratello Vip in un altro studio: lo sfratto è firmato Giordano. Resta ancora da capire, conclude TvBlog, se la sovrapposizione tra i due programmi sarà eccezionale o proseguirà anche in futuro.

