Amici, Valentin e Francesca Tocca? Spunta anche una dedica: pesantissimo silenzio di Raimondo Todaro

Francesco Fredella 25 marzo 2020

Valentin e Francesca Tocca nascondono qualcosa? È un mistero da quando il settimanale Chi ha sollevato il caso. Il ballerino di Amici e la sua insegnante sarebbero da tempo troppo vicini. E il marito della Tocca, Raimondo Todaro, cosa dice? Secondo mistero. Tutto diventa ancora più fitto non appena Valentin su Instagram scrive: “Bellissima e bravissima la nostra Francesca”. Si alza un altro polverone. Todaro, ballerino da Milly Carlucci, non commenta l’accaduto. Resta in silenzio. Poi lancia qualche segnale e cerca di smentire qualsiasi voce sulla presunta crisi con sua moglie Francesca. Todaro difende Valentin, allievo di sua moglie Valentin, cercando di cancellare con un colpo di spugna ogni dubbio, ogni voce circolata nelle ultime settimane. Ma quel bacio, in una coreografia piccante, tra Francesca e Valentin lascia il segno. Come un vero solco.

