Caterina Balivo, novità in vista per il marito Guido Maria: indiscrezione, ecco dove lo vedremo presto

Caterina Balivo, moglie del banchiere scrittore Guido Maria Brera, fa sapere che non intende più dividere il letto con il marito per il bene dei due figli e per evitare contagi. Saggia decisione, certo, il pensiero corre a chi non ha case adeguate per una scelta del genere. Qui non voglio fare il populista, però è anche vero che ci ripetono dal primo giorno che questo virus è democratico, non guarda in faccia a nessuno.

Molti ricchi e famosi, poi, hanno deciso di andare a vivere nelle loro case di Saint Morizt, e da là mi dicono: «Qui al ristorante non si va più, tutto chiuso, ma possiamo comunque passeggiare tra i boschi senza avvicinarci a nessuno». Fa bene Caterina, però c' è chi può dormire distante dal marito come lei, ma non se la sente, e anche di fronte alla paura preferisce l' amore. Se Guido Maria Brera (che è bure bello oltre che ricchissimo) c' è rimasto male, si consolerà presto: su Sky e Now Tv sta per arrivare il thriller internazionale tratto proprio dal suo best seller omonimo "I Diavoli": una storia di finanza, potere e tradimenti con Alessandro Borghi e una star come Patrick Dempsey, il dottore sex symbol dal letto facile di Grey' s Anatomy.