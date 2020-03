Live-Non è la D'Urso, Valeria Marini confessa: "Coronavirus, mai fatto il tampone". Furia al Gf Vip?

30 marzo 2020 a

Il caso ha tenuto banco a lungo e continua a farlo. Si parla di Valeria Marini, del fatto che quando ancora si trovava nella casa del Grande Fratello Vip ha accusato stanchezza e tosse: da subito, i concorrenti del reality, hanno sospettato che potesse trattarsi di un contagio da coronavirus. Fabio Tesi in particolare ha chiesto che venisse fatta chiarezza al riguardo. La Marini, prima di rientrare nella casa del reality di Canale 5, era infatti stata a Milano, in Lombardia, principale focolaio in Italia del Covid-19. E la Marini aveva affermato di essersi sottoposta a tampone. Ma Selvaggia Lucarelli aveva dato conto del fatto che un noto giornalista le aveva confermato che la Marini non aveva fatto il test.

Ora, tutta la verità, che piove nello studio di Live-Non è la D'Urso, il programma della domenica sera su Canale 5 di Barbara D'Urso, dove era ospite proprio la Marini. "Io ho fatto un tampone faringeo, soffro con la gola, ho fatto tutte le analisi. Per me che non sono esperta pensavo fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto questo tampone ma non era quello del Covid-19", è stata costretta a confessare. Insomma, una pericolosa bugia.