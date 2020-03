Grande Fratello Vip, Antonio Zequila sbrocca: "Stanco di portare avanti la baracca". È una resa?

30 marzo 2020 a

a

a

“Sono stato di portare avanti la baracca”. Parole di Antonio Zequila, che rischia l’eliminazione dal Grande Fratello Vip proprio ad un passo dalla finale. Il noto attore è stato senza dubbio un grande protagonista di questa quarta edizione, ma è stato anche al centro di tante discussioni che lo hanno messo in cattiva luce e soprattutto hanno accentuato la sua parte egocentrica. E infatti Zequila è convinto di essere il leader indiscusso del programma, quello che tira avanti la carretta, ma in realtà il pubblico ha ben altro in testa: infatti i sondaggi sul televoto a tre con Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro sono un massacro per Zequila. Il quale, su un campione di oltre 4mila voti, fatica ad arrivare al 10% delle preferenze, mentre i due rivali superano abbondantemente il 40% a testa. Il televoto sembra quindi scontato, anche perché Zequila è finito un po’ ai margini: dopo le note diatribe con Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, si è incrinato il rapporto anche con Antonella Elia e Sossio Aruta.