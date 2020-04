C'è Posta per Te, così il coronavirus può stravolgere lo show di Maria De Filippi

02 aprile 2020 a

Il coronavirus ha messo mano anche ai palinsesti Mediaset. Nel mirino, a causa di alcune impossibilità disposte dal Dpcm di Giuseppe Conte, C'è Posta per Te. Il programma di Maria De Filippi non solo deve fare i conti con la presenza del pubblico in studio, ma anche con l'abbraccio finale all'apertura della busta. E così è la stessa conduttrice a far chiarezza: “La busta di C’è posta che si toglie e l’abbraccio si potranno ancora fare? Ora non lo so - spiega la De Filippi al Corriere.it -. Ma so che la Tv deve corrispondere a quello che succede fuori, questo è il momento che viviamo e di conseguenza va pensato tutto diversamente”, ha commentato per poi aggiungere: “Magari dovremo abituarci a una riduzione del pubblico, abbiamo visto che si può fare per necessità Tv anche senza ospiti, ci dovremo adattare perché non sappiamo quanto durerà e gli investimenti saranno necessariamente ridimensionati. Ma la Tv, la Tv che faccio io, ha sempre rispecchiato la realtà e dunque dovremo rimodularci: bisognerà dare più importanza alle parole e meno ai comportamenti e quello che diremo dovrà corrispondere ai sentimenti che manifestiamo”. A maggior ragione se si parla di un programma dal grande successo come quello in onda il sabato sera.