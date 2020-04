Finale Amici, Maria De Filippi bacchetta Alessandra Celentano: "Non ti alzi per Nicolai eliminato? Non è educato"

04 aprile 2020 a

Nicolai non è andato oltre il quarto posto, essendo stato il primo eliminato della finale di Amici 19. Quando è arrivato il momento di congedarsi dallo studio, Maria De Filippi ha ripreso Alessandra Celentano, che è stata l’unica a non alzarsi in piedi al momento dei saluti. D’altronde la professoressa del talent show di Canale 5 non ha mai nascosto di non gradire particolarmente il ballerino, che è quindi stato per l’ultima volta oggetto di discussione tra la De Filippi e la Celentano. Le due sono legate da un rapporto di amicizia che dura da tanti anni, però in questa edizione di Amici sono stati diversi gli scontri, anche piuttosto accesi. Stavolta Maria ha fatto notare alla Celentano che “non è educato” rimanere seduti al momento dell’eliminazione di Nicolai: “Si sono alzati tutti, solo tu no. Non ci possiamo abbracciare, salutare, non possiamo fare niente, ci si alza almeno per educazione”. Ma la prof di ballo non è dello stesso parere: “Non mi alzo per nessuno, il rispetto ce l’ho lo stesso”.