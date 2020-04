Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa, la tosse e la voce terrificante: "Aveva il coronavirus nella casa"

05 aprile 2020 a

a

a

Il coronavirus nella casa del Grande Fratello Vip? Qualcuno ha insinuato che Fernanda Lessa, visibilmente debilitata, abbia contratto misteriosamente il Covid-19 durante il reality. Il marito Luca Zocchi, intervistato a Non succederà più’ su Radio Radio, ha voluto chiarire il caso: "Una fake news quella sul coronavirus di mia moglie, lei si è spiegata male. Ha avuto una forte bronchite, ma non ha assolutamente avuto la polmonite".

"Se sei un uomo chiamami". Live, Lessa-Elia: volano stracci tra marito e fidanzato delle due

Peraltro, ha sottolineato Zocchi, la Lessa è stata male durante le prime settimane nello show, prima cioè che l'epidemia dilagasse in Italia. Parole dure, inevitabilmente, anche contro Antonella Elia venuta alle mani con Fernanda: "Era da squalificare. Mettere le mani addosso alle persone e certi insulti non sono consoni alla trasmissione. Comunque non è che non ci dormo la notte. Lei fomenta palesemente odio e violenza".