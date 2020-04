Storie Italiane, Ignazio Moser e la quarantena con Cecilia Rodriguez: "Siamo il boscaiolo e la massaia"

Francesco Fredella 06 aprile 2020 a

Ignazio Moser fa il campagnolo e Cecilia Rodriguez la massaia. La loro quarantena è abbastanza bucolica: all’insegna della natura, della campagna. Il bel modello, che si è innamorato della sorella di Belen al Grande Fratello Vip, apre le porte della sua casa alle telecamere di Storie italiane (che in collegamento con tutte le precauzioni del caso). A Trento i Moser hanno una grandissima tenuta che produce vino.

“Sono quello che lavora di più perché papà mi fa fare il manovale, Cecilia - che sta trascorrendo la quarantena qui - ci aiuta con le faccende di casa. Insomma fa la massaia: lava, stira e a pranzo oggi ci prepara la carbonara. Ma lavoro anche io perché in casa non sto con le mani in mano”, racconta ad Eleonora Daniele. Ormai Cecilia e Ignazio sono sempre più affiatati e da tempo si parla delle nozze. Potrebbero per davvero essere celebrate a stretto giro. Magari dopo l’estate quando tutto tornerà alla normalità. Di sicuro quello che sembrava un semplice colpo di fulmine si è rivelato un vero amore.

