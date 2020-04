Amici, la morte di Lidia che sconvolge Maria De Filippi e i concorrenti di Canale 5

08 aprile 2020 a

a

a

Un terribile lutto colpisce Amici di Maria De Filippi: è morta Lidia, una fan storica del programma, a cui tutti i concorrenti e la conduttrice del talent-show di Canale 5 erano molto affezionati. Lidia aspettava ballerini e cantanti fuori dalla scuola, per una chiacchiera o un selfie. Su Instagram, Jacopo Ottonello le ha dedicato un messaggio: "Riposa in pace, piccola. Ti vogliamo ricordare così, con un sorrisone". Dunque Giulia Molino: "Ciao Lidia, sarà un'ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo. Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore. Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia". In molti altri concorrenti di Amici hanno partecipato al cordoglio con sentiti messaggi.

"In tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia". Valentin e Francesca, "corna e abbandono ad Amici: indiscreto

"Il rispetto non è dovuto": Steffens risponde alla De Filippi, perché non si è alzato per Nicolai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.