Valentin Dumitru e Francesca Tocca, "corna e abbandono ad Amici": "In tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia"

Roberto Alessi 05 aprile 2020 a

a

a

Il ballerino che era tra i concorrenti di Amici Valentin Dumitru, di origine romena, ora uscito dalla gara (dopo uno scontro con Maria De Filippi gli han fatto vedere la porta), ha ammesso su Instagram di aver avuto una relazione con Francesca Tocca, una ballerina professionista che fa parte del programma da anni. Forse ai più il nome di Francesca dice poco, ma se la vedete vi tornerà la memoria, visto che è una delle ragazze più belle e sensuali che siano apparse in tv negli ultimi anni. Non solo è gnocca, ma è dotata di un talento strepitoso e di un corpo che parla. In più è sposata, da dieci anni è la moglie di Raimondo Todaro (una figlia insieme) e Raimondo è uno dei ballerini storici di Ballando con le stelle.

Ma Valentin, che a mio parere poteva anche star zitto (il gentiluomo gode e tace) ha scritto in un post su Instagram (ora sparito): «In tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia ...Non sapevo la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante». Da quando hanno inventato i social, non solo non si tace, ma si scrive pure. Che accadrà? Todaro nel frattempo mi dice che ovviamente preferisce tacere, chiuso nel suo appartamentino di Roma, lei a casa, sempre a Roma, con la bambina. Tutti credevano fosse amore invece era un calesse.