Storie Italiane, Vittorio Grigolo: figlia in arrivo, annuncio in diretta. Eleonora Daniele reagisce così

09 aprile 2020 a

a

a

Vittorio Grigolo e Stefania Semiur aspettano una bambina. Una bella notizia che subito fa il giro del mondo dopo l’annuncio in diretta a Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele. Anche lei in dolce attesa (Carlotta nascerà a giugno). E così, durante, il collegamento va di scena un fuoriprogramma gustosissimo che fa sorridere il tenore: la conduttrice si alza in piedi e mostra il pancione. Stessa cosa fa Stefania, compagnia di Vittorio. Sui loro volti si leggono segnali d’amore: Eleonora e Stefania metteranno al mondo prestissimo due bimbe. Sicuramente il regalo più bello che si possa ricevere dalla vita. Il tenore, che ha fatto amare l’opera in tutto il mondo, guarda entrambe e sorride. Poi accenna qualche nota di “Nessun dorma”. Un’esecuzione da brividi. Grigolo ha esordito a 13 anni con Luciano Pavarotti. Tutto il mondo lo ama per le sue doti canore.

"Il boscaiolo e la massaia". Cecilia e Ignazio, confessioni (imbarazzanti) sulla quarantena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.