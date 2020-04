Coronavirus, Agorà nel mirino del web per la rincorsa al runner con "La cavalcata delle valchirie" in sottofondo

14 aprile 2020 a

Il coronavirus dà alal testa un po' a tutti, anche ad Agorà. Il programma di Raitre è diventato il protagonista di un servizio che ha scatenato l'ironia di molti. Durante la trasmissione è avvenuto un vero e proprio inseguimento nei confronti di una persona con calzoncini azzurri, magliettina verde e cappellino bianco che “sta correndo, sta scappando” nel parco.

Il tutto con La cavalcata delle valchirie in sottofondo, come se fosse la scena clou di Apocalypse Now: "Si fermi, c'è il drone", urla l'agente all'inseguimento. Sembra quasi che si è aperta la caccia all’untore. Le misure prese dal governo puniscono anche i runner o chiunque voglia solo prendere una boccata d'aria e questo è il risultato.

