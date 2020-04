Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto: anticipazioni, ecco come sarà

Francesco Fredella 14 aprile 2020 a

a

a

Dal 20 aprile Uomini e donne torna in tv. Piano B: format tutto nuovo, un modo per garantire al pubblico uno spazio tv che fa ascolti record senza dover chiudere i battenti. E ora il gioiellino di Maria De Filippi potrebbe porta a casa risultati ancora più alti dopo la rivoluzione in atto nei palinsesti: il programma della Balivo è stato sostituito da Vita in diretta. Anche questo chiuso (nella prima parte) è stato sostituito da Techetechetè. Uomini e donne ha la strada tutta in discesa, pur non avendone bisogno: i dati sono sempre stati record.

Dimenticate baci e abbracci. Dimenticate le liti tra Gemma e Tina. Studio enorme con grandi spazi e corteggiamento platonico: sguardi e parole. Niente carezze, niente balli. Insomma, Gemma e la tronista Giovanna sono al pc tra mail e messaggi con i loro spasimanti. Il corteggiamento avviene così. Ma i due pilastri di Uomini e donne, Tina e Gianni, dalle prime spifferate potrebbero dare i loro saggi consigli solo via skype. Una nuova versione2.0 che potrebbe fare il botto, in modo inaspettato.

Amici All Stars, Maria De Filippi annuncia: "Quando potremo andare in onda", il virus stravolge il format

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.