CartaBianca, Massimo Galli si smaschera: poco dopo a Fuori dal Coro appare... così

15 aprile 2020 a

Ma come è possibile? È cosa nota, l'infettivologo Massimo Galli da giorni impazza in tv: ovvio, ai tempi del coronavirus. Ma come nota TvBlog, ciò che è accaduto martedì 14 aprile in prima serata, è piuttosto peculiare: era ovunque, o quasi. Massimo Galli infatti "zompava" da CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3 a Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4 (da Giordano, in verità, è ormai una presenza fissa). A Fuori dal Coro, Galli si è collegato in due momenti differenti: poco dopo le 22, per un incursione di una ventina di minuti, e dopo la mezzanotte. L'infettivologo si mostrava nel suo studio all'ospedale Sacco di Milano, con look da lavoro, insomma indossava il camice. Peccato che fra i due collegamenti, alle 13.15 per la precisione, si sia collegato anche con la Berlinguer a CartaBianca, su SkyPe, giacca, camicia e cravatta, sullo sfondo la libreria d'ordinanza. Insomma, l'infettivologo è "ubiquo". Ovviamente, la versione "registrata" di Galli era quella andata in onda a Fuori dal Coro.

