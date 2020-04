Striscia la Notizia, Gerry Scotti ferocissimo su Ilary Blasi: "Il lavoro è un riempitivo. Il botulino..."

16 aprile 2020 a

No, Striscia la Notizia non va mai in vacanza. Neppure nei giorni del coronavirus: il tg satirico di Canale 5 infatti continua a proporre tutte le sue classiche rubriche, compresa la famigerata "Fatti e Rifatti". E nella puntata di Striscia del 15 aprile, suo malgrado, la protagonista della rubrica era Ilary Blasi, reginetta di Mediaset. Il risultato dello scanner test? Ovviamente positivo: "Labbra e seno non hanno convinto il nostro sofisticato computer. Controlliamo: beh, le labbra sembrano lievitate. Il lavoro è un riempitivo, il botulino anche", commentava tagliente la voce fuori campo di Gerry Scotti. "Sul petto si porta un grande fardello...", conclude sornione.

Striscia, Fatti e Rifatti: Ilary Blasi nel mirino, il video

