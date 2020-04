Ballando con le stelle, Milly Carlucci in onda in autunno? Voci sull'effetto domino in Rai

20 aprile 2020 a

Ballando con le stelle era previsto per la fine di marzo, ma è saltato proprio a poche settimane dalla messa in onda a causa dell’epidemia da coronavirus che ha investito l’Italia. Lo show di Milly Carlucci non è ancora stato riprogrammato nel palinsesto di Rai1, sono tante le indiscrezioni che girano a riguardo: secondo le ultime raccolte da TvBlog, Ballando potrebbe essere collocato in autunno, precisamente nella serata di martedì. Il cast dovrebbe rimanere immutato, ma qualche accorgimento il programma potrebbe comunque essere costretto a prenderlo, considerato che dovremo convivere con il coronavirus ancora a lungo. Non è però ancora del tutto escluso che Ballando possa essere rinviato direttamente al 2021: dipenderà anche da che idee hanno la Rai e la Carlucci per il Cantante mascherato e la prossima edizione di Ballando stesso.

