Uomini e Donne, Tina Cipollari da censura: "La mano appoggiata lì", cala il gelo in studio

Prego? Un commento piuttosto irriferibile, quello uscito dalla bocca di Tina Cipollari, in una clamorosa puntata di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5 dove si è nuovamente scontrata in modo durissimo con Gemma Galgani. Un commento piovuto quando si è trovata a commentare una foto che aveva spedito a Gemma uno dei corteggiatori del programma in questa nuova formula a distanza, così come impone il coronavirus. La foto era quella di Occhiblu, uno scatto della propria pancia inquadrata dall'alto. E la Cipollari, vedendola, ha affermato: "La mano appoggiata proprio in quel punto". E Occhiblu, presente in collegamento, ha risposto: "L'appetito vien mangiando". Finita? Neppure per idea, a completare lo scambia da censura ci ha pensato la Galgani: "Dipende da quale tipo di appetito ti riferisci". Cala il sipario su uno scambio da censura.

